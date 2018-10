Da Napoli a Domenica In: Fiorenza D’Antonio nuova reginetta del Tabellone

Sabato 20 Ottobre 2018, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorenza D’Antonio, seconda classificata a Miss Italia 2018, miss Social e miss Equilibra, è il nuovo volto di Domenica In, il programma televisivo del fine settimana di Rai 1, record di ascolti. La 21enne studentessa napoletana affiancherà la conduttrice Mara Venier nello storico gioco del Tabellone, omaggio a Gianni Boncompagni. Dieci minuti di intrattenimento con il coinvolgimento del pubblico da casa.Occhi verdi e capelli biondi, laurea in Fashion Design, master alla Social Condenast Academy, Fiorenza ama il teatro e la moda, e non nasconde la sua passione per il cinema: «Sogno un film con Toni Servillo; siamo vicini di casa ma non l’ho ancora mai incontrato».Da Sofia Loren, a Gina Lollobrigida fino a Maria Grazia Cucinotta, Claudia Pandolfi e Caterina Murino, l’elenco delle concorrenti diventate famose pur avendo mancato di un soffio la corona, è davvero lungo. Miss Italia, nel corso degli anni, infatti ha enfatizzato la sua vocazione di vero talent show, offrendo a migliaia di ragazze, non solo alla vincitrice, un’opportunità concreta di affermarsi nello show business. Insomma, il secondo posto al concorso di bellezza più importante del Paese, sembra portare bene.Fiorenza debutterà in diretta sulla rete ammiraglia della Rai domenica 21 ottobre alle 14, insieme a tanti ospiti. «Sono grata per questa straordinaria opportunità che ho avuto di lavorare al fianco di una grande professionista come Mara Venier - ha detto la reginetta di bellezza – Ho tanto da imparare e Domenica In, appuntamento fisso per milioni di italiani, sarà sicuramente una bella sfida».