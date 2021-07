Napoli, morto Delehaye: fu il pioniere delle tv private

Fu lui stesso a raccontare come aiutò Luciano De Crescenzo a pubblicare Così parlò Bellavista: «Lo presentai prima a Guida, che rifiutò e, poi, alla Mondadori che, alla fine, scommise sul libro. Porto nel cuore il grazie ricevuto pubblicamente da Luciano al Bagaglino di Roma». Regista, uomo di televisione e cinema, pioniere delle tv private, Arnaldo Delehaye è morto l'altroieri a 80 anni. A 9 anni acquistò il suo primo libro di regia. Una vocazione. Si diplomò ragioniere; ma anche al centro Gustavo Lombardi di Napoli. I docenti erano Francesco Rosi e Nanni Loy.

E come allievo di regia seguì sul set la lavorazione delle «Quattro giornate di Napoli», collaborando anche a «Specchio segreto». Non terminò, invece, i corsi del Centro sperimentale a Roma, ma seguì le lezioni di Visconti e fu sul set di «Rocco e i suoi fratelli». La concretezza lo spinse a laurearsi in Economia e commercio. Ma il destino era dietro l'angolo. Dieci anni come commercialista. Poi, la svolta: il presidente del suo ordine lo chiamò. Faceva parte del gruppo di imprenditori che dettero vita, con Pietrangelo Gregorio, a TeleNapoli. Nel 1979 Massimo Caprara lo volle alla direzione produttiva della casertana Crt di Giovanni Maggiò.

Poi, eccolo a Canale 10. Quindi, Biagio Agnes lo invitò a costruire un altro progetto, stavolta nazionale, Cinquestelle. E qui seguì come regista importanti eventi tv. Fu nel cast tecnico dell'«Altra domenica» di Arbore, e tra coloro che dettero visibilità alla Smorfia di Troisi. Numerosi i suoi videoclip per Pino Daniele, Di Capri, Califano, Carosone... Il suo ultimo lavoro è stato il film «Bruciate Napoli», omaggio al maestro Loi, nel cast Rigillo e Rispo.



l.g.