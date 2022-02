Napoli, il duo Mr Hyde contro Mediaset: «Diffamati a Uomini e Donne»

Scoppia la polemica tra il duo musicale partenopeo dei Mr.Hyde e Mediaset. Nel corso di una recente puntata della popolare trasmissione Uomini e Donne, condotta da Maria de Filippi, uno dei protagonisti, nello scegliere una canzone da dedicare alla donna corteggiata, ha indicato proprio un brano del gruppo partenopeo. Immediatamente dopo, un partecipante alla trasmissione ha ipotizzato che la scelta sarebbe stata conseguenza di una sorta di «sponsorizzazione» da parte del duo.

«Il partecipante - come ricorda in una lettera inviata ai vertici di Mediaset Ludo Brusco, cantante dei Mr Hyde ed assistito dall'avvocato Angelo Pisani che oltre a chiedere il diritto di replica a tutela della verità ha annunciato che il risarcimento danni richiesto sarà eventualmente devoluto in beneficenza - «ha inoltre sostenuto più volte di aver ricevuto lui richieste di sponsorizzare canzoni da parte di presunti neomelodici, in cambio di soldi, come se questa generalizzazione, becera e ingiusta, bastasse a giustificare le accuse nei nostri confronti. A questo punto - conclude Brusco - oltre a richiedere dovuti chiarimenti, chiediamo di ricevere da tale Armando, "esibitosi” in nostro danno , una prova che dimostri quanto lui sostiene. Diversamente, si tratterebbe soltanto di accuse diffamatorie gravissime a cui vorremmo avere la possibilità di controbattere prima che la giustizia accerti la verità».