«È sempre più Napoli vera star dei Bastardi di Pizzofalcone in tv»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 27 Settembre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianfelice Imparato: «Cammino per strada, due vecchiette mi sbirciano e una dice all'altra: Ê visto? È chillo d' e' Bassotte e Monfaccone». Sì, anche questa è Napoli, anche se è appena sfiorata dai «Bastardi di Pizzofalcone», titolo esatto della fiction di Raiuno storpiato dalle due signore di Imparato. È lui il vicecommissario Pisanelli delle storie di Maurizio de Giovanni, dipanate nei suoi romanzi, e poi in tv. Dopo il successo della prima stagione, con quasi sette milioni di spettatori e il 26.18 per cento di share, ecco la seconda, presentata ieri in anteprima al Prix Italia della Rai, che fino a sabato, là dove nacque, in una ventosa Capri strapazzata dai primi sintomi d'autunno, celebra 70 anni di vita.In una sala del centro congressi comunale, Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Gennaro Silvestro, Tosca D'Aquino, Antonio Folletto e via via gli altri; il cast quasi al completo (manca Massimiliano Gallo), con il regista Alessandro D'Alatri, l'autore delle musiche Marco Zurzolo, i produttori e la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta testimoniano tutti il valore attribuito alla serie. I crismi sono di una fiction italiana medio-alta, dal costo di circa un milione e mezzo di euro per ciascuno dei sei episodi. Le emozioni sono garantite. La messa in onda è prevista su Raiuno a partire da lunedì 8 ottobre, alle 21.25; ma la puntata d'esordio sarà su Rai Play già dal primo del mese, per una settimana. Alle riprese hanno dato il loro apporto fondamentale la Regione Campania, la sua Film Commission e il centro di produzione Rai di Napoli.