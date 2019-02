Napoli, ecco le signore del pallone: la carica delle telegiornaliste nei salotti tv

Giovedì 28 Febbraio 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2019 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jo Squillo e Sabrina Salerno avevano ragione: «Siamo donne, oltre le gambe c'è di più». Per informazioni sul tema basta fare un giro sulle tv napoletane. Sì, perché sono le quote rosa a farla da padrone - praticamente no stop, dal lunedì alla domenica - nei salotti delle trasmissioni sportive che parlano principalmente del Napoli e di tutto il mondo che ruota attorno alla squadra di Carlo Ancelotti.Alla faccia di chi pensa e dice che le donne non possano parlare di calcio (l'ultima polemica quella sollevata dall'ex campione del mondo Fulvio Collovati), le signore e signorine che imperversano nelle case dei napoletani sono tante. E con il passare degli anni, merito anche delle loro avvenenti fattezze, hanno conquistato più notorietà anche dei ben più famosi volti del mondo del pallone che popolano i loro salotti e si sfidano a colpi di polemiche e battibecchi da bar dello sport.Rete primatista in termine di quote rosa è certamente Canale 8, che praticamente ne ha una per ogni giorno e una per ogni trasmissione. Un vero e proprio tridente, degno di quello che fu del Napoli di Sarri nella stagione scorsa, composto dalle bellezze nostrane di Noemi De Falco e Marianna Vertola affiancate da quella dell'est targata Marta Krevsun, modella passata dal ruolo di seduttrice nel programma «Temptation island» a padrona di casa di «Energie azzurre», in onda quando il Napoli scende in campo. Sempre su Canale 8, ma di giovedì sera durante «Si gonfia la rete», regala qualche apparizione da special guest al fianco della padrona di casa Marianna Vertola, la casertana Jolanda De Rienzo, una di quelle che ha già fatto il grande salto passando dalle tv locali a quelle nazionali (tra Sportitalia e la Rai) e occupandosi prevalentemente delle vicende di calciomercato.Risponde con un attacco a due punte Tv Luna che a sua volta può schierare la competenza e l'esperienza di Susanna Petrone unita alla simpatia di Daniela Troisi, conduttrice di «Goal anatomy». Canale 21, invece, può contare sulla versatilità di Claudia Mercurio che apre la settimana tenendo compagnia ai telespettatori di lunedì con «Il bello del calcio», per poi concedere il bis il giovedì sera con «Giochiamo d'anticipo»: accoppiata che negli anni le ha permesso di diventare uno dei volti più noti nelle case dei tifosi azzurri.A proposito di continuità, un'altra presenza oramai fissa nei salotti delle tv locali è quella di Ilaria Mennozzo che quest'anno è protagonista il giovedì sera su Televomero, come la giornalista Romina Parisi su Tele A, che già negli anni scorsi è stata accanto agli ex azzurri Giovanni Francini e Gennaro Iezzo. Facendo zapping tra Telecapri e Telecapri Sport non sarà difficile imbattersi in Delia Paciello e Cinzia Profita che scandiscono i tempi sulle rispettive reti a suon di interviste, approfondimenti e news dell'ultim'ora. Tra le novità della stagione calcistica in corso c'è sicuramente quella portata da CalcioNapoli24Tv, padrona di casa Rita Cocca.