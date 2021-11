Narcos: Mexico, c'è anche il Chucky Lozano con la maglia del Napoli ma è un errore storico clamoroso!

C'è un po' di Napoli nella nuova stagione di Narcos: Mexico, la fortunata serie tv targata Netflix che è arrivata sugli schermi di mezzo mondo qualche giorno fa con la terza stagione. Al minuto 39.50'' dell'episodio 10 (l'ultimo stagionale), il protagonista Walt si avvicina ad una abitazione ancora in costruzione e sulle cui finestre campeggiano pagine di giornali: su una di questi spunta anche il Chucky Lozano, attaccante azzurro amatissimo proprio in Messico.

Quando sei così importante in #Messico che finisci anche in @NarcosNetflix, in una storia di trent’anni fa. 😂

Bravo @HirvingLozano70. 👏🏽#napoli #lozano @sscnapoli @netflix pic.twitter.com/H1jVOVcbZs

— Gennaro Arpaia (@gennarogear9) November 14, 2021