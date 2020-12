National Geographic, alla scoperta dei segreti della criminalità organizzata del pianeta

È in arrivo una nuova serie firmata National Geographic. Viaggio nel mercato nero con Mariana van Zeller porta gli spettatori tra i segreti della criminalità organizzata del pianeta. Una docuserie in 8 episodi in cui la giornalista Mariana van Zeller, vincitrice del premio Peabody, indaga sui complessi e violenti meccanismi del mercato di contrabbando rivelando come questi traffici siano gestiti da persone molto più simili a noi di quanto si pensi. La docuserie sarà in onda su National Geographic (Sky, 403) dal 4 gennaio, ogni lunedi alle 20:55.

«Ancora oggi non ci si rende conto di quanto il contrabbando sia vicino a noi, nascosto in bella vista», dichiara la van Zeller che ha trascorso gli ultimi 15 anni a studiare i traffici illegali nel mondo. «Ciò che mi affascina di più è come siano persone normali, proprio come me e te, a venire risucchiate da questo mondo criminale».

In ogni episodio la seguiremo nei suoi viaggi per incontrare faccia a faccia i trafficanti. In uno la vedremo sulle tracce di un traffico di armi che dagli Stati Uniti rifornisce i cartelli della droga messicani. Un viaggio che si fa ancora più terrificante quando il figlio del signore della droga più famoso del mondo, El Chapo Guzman, viene arrestato e il cartello in cui Mariana è infiltrata dà il via ad una violenta reazione.

Nel primo episodio Mariana van Zeller affronta il mercato nero delle tigri e delle loro parti. Un traffico così redditizio, così segreto e così pericoloso che in pochi hanno tentato di scoprire i suoi orribili segreti.

Nel secondo episodio invece, la van Zeller è sulle tracce di un traffico di cocaina che da una remota valle peruviana attraversa la costa caraibica della Colombia, per raggiungere le strade di Miami. Nonostante la decennale Guerra alla Droga portata avanti dagli Stati Uniti, la produzione di cocaina è ai massimi storici. Incontriamo alcuni dei produttori, contrabbandieri, autisti e adolescenti che rischiano la vita per consegnare la “droga dei party” preferita d'America.

Il terzo episodio è un viaggio nel profondo del mondo sotterraneo peruviano per incontrare gli artigiani gangster che producono e vendono i migliori dollari americani contraffatti del mondo. Lungo la strada, apprende che molte di queste operazioni di contraffazione sono gestite da famiglie criminali a Lima, che stanno facendo fortuna nonostante gli sforzi anti-contraffazione dei servizi segreti statunitensi e della polizia nazionale peruviana.

Nel quarto, la van Zeller si tuffa nel mondo delle truffe internazionali per capire i segreti di questo settore in forte espansione. La seguiamo dalle strade di Montego Bay ai quartieri sfarzosi di Tel Aviv sulle tracce degli autori di alcune delle più grandi truffe telefoniche, lotterie truccate e frodi economiche del mondo e scopre perché gli americani sono gli obiettivi perfetti.

Nell'era dei social media, la domanda di steroidi illegali è in forte espansione. Nel quinto episodio, Mariana van Zeller cerca produttori e utenti nel tentativo di comprendere la vanità, l'insicurezza e l'avidità che guidano questo contrabbando, dal giro miliardario, di farmaci per il potenziamento del corpo.

Il sesto episodio si concentra invece sul fentanyl. Il fentanyl ha sovralimentato la più mortale crisi della droga nella storia americana. Ma non è ancora chiaro come questa droga abbia trasformato completamente il mercato nero. Mariana van Zeller va alla ricerca dei nuovi capi, le nuove rotte e i nuovi rischi legati al traffico di fentanyl.

Nell’episodio numero sette, Mariana van Zeller si unisce a sfruttatori di prostitute, vittime, poliziotti sotto copertura e investigatori privati ​​per capire il mercato del sesso in America. Come vengono reclutate le prostitute? Quali sono i punti di forza degli sfruttatori, da dove ottengono il loro potere? E fino a che punto si spingeranno per accaparrarsi la loro quota di questo mercato nero da miliardi di dollari?

