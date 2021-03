National Geographic svela I Segreti Delle Balene

Disney+ lancia la sua prossima serie originale, I SEGRETI DELLE BALENE, che farà immergere gli spettatori nell’affascinante vita di questi mammiferi per rivelare il misterioso e bellissimo mondo di cinque diverse specie: orche, megattere, beluga, narvali e capodogli.

Con l’acclamato Explorer e fotografo di National Geographic, Brian Skerry, la serie si avventura in profondità nel mondo delle balene per testimoniarne le straordinarie capacità di comunicazione e le intricate strutture sociali, raccontando la vita e l’amore dalla loro prospettiva. I segreti delle balene mostra questi esemplari mentre stringono amicizie per tutta la vita, insegnano ai loro piccoli l’eredità del clan e le tradizioni e soffrono profondamente per la perdita dei loro cari. Girato nel corso di 3 anni in 24 località del mondo, questo viaggio epico insegna come le balene siano molto più complesse e simili a noi di quanto si sia mai immaginato. Una storia intima di cui in pochissimi hanno avuto la fortuna di essere testimoni... fino ad ora.

Produttore esecutivo della serie National Geographic, suddivisa in quattro parti, è il regista premio Oscar e ambientalista James Cameron (Avatar, Titanic). Tutti i quattro episodi saranno disponibili in streaming in esclusiva su Disney+ in occasione della Giornata della Terra, giovedì 22 aprile 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA