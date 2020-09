DiMartedì, Neri Marcorè prenderà il posto di Gene Gnocchi nella trasmissione di Floris

Con un tweet Andrea Salerno, direttore de La7, ha comunicato un nuovo arrivo nella trasmissione di Giovanni Floris in onda ogni martedì in prima serata. Quindi, Neri Marcoré prenderà il posto di Gene Gnocchi a Di Martedì, andando a sostituire il comico che è passato a Rete 4.



Con un selfie di Giovanni Floris accanto a Neri Marcorè, Andrea Salerno annuncia con un tweet il suo arrivo su La7. Seppure in ospedale per una brutta caduta con lo scooter sulle buche di Roma, il direttore di La7 ha trovato il modo di annunciare un'importante new entry sulla rete di Urbano Cairo. Il palcoscenico sara' il programma di Giovanni Floris diMartedi', che ha riaperto i battenti l'8 settembre scorso riaffermando subito la leadership negli ascolti tra i talk del martedi' di prima serata.

Fin dai tempi di Ballarò le trasmissioni di Floris hanno rappresentato quasi un passaggio obbligato, e fortunato, per buona parte dei big della comicita' italiana degli ultimi vent'anni, da Maurizio Crozza a Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Gene Gnocchi, Paolo Rossi e molti altri. Nessuna indiscrezione nel tweet di Salerno sulla data di esordio di Neri Marcorè a diMartedì - ma dovrebbe trattarsi già della puntata di dopodomani - né sulle prossime vittime degli sketch satirici dell'attore e comico: l'imitazione del premier Giuseppe Conte certo, dopo i successi del passato tra le altre di quelle di Maurizio Gasparri, Pier Ferdinando Casini e Alberto Angela. Ma sarebbero in fase di studio anche nuove maschere. Sbarcando su La7, Neri Marcorè ricompone con Andrea Salerno una coppia che fu fondamentale per molte avventure tv a partire dal programma cult «Ottavo Nano»

