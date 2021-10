Neri Marcorè: «Faccio tante cose per sentirmi libero di dire anche no»

Impegnato sul set de Le più belle frasi di Osho, serie comica in 10 episodi sul guru di Roma prevista su RaiPlay nel 2022 («Siamo andati un po' lunghi con i tempi»), il marchigiano Neri Marcorè, 55 anni, è il protagonista del primo film della serie Purché finisca bene, una collana di commedie del buonumore prodotte dalla Pepito di Agostino Saccà per Rai1. Nel film in prima serata domani, Digitare il codice segreto (il secondo, Tutta colpa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati