Netflix, nuovi abbonati oltre le attese: ora sono 230 milioni. E Hastings si dimette da Ceo

Rivoluzione ai vertici di Netflix. Reed Hastings si è dimesso da amministratore delegato della società che ha co-fondato 25 anni fa. Hastings, che ha lanciato Netflix nel 1997 come servizio di DVD-by-mail, ha scritto in un post sul blog che negli ultimi anni ha sempre più delegato la gestione. «Ora è il momento giusto per completare la mia successione. Il nostro consiglio di amministrazione discute da molti anni di pianificazione della successione (anche i fondatori devono evolversi!). Sono così orgoglioso dei nostri primi 25 anni e così entusiasta del nostro prossimo quarto di secolo».

Intanto sale il numero degli abbonati: Netflix ha chiuso il quarto trimestre con utile per azione di 12 centesimi, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 42 centesimi. I ricavi si sono attestati a 7,85 miliardi di dollari, leggermente meno dei 7,86 miliardi previsti dal mercato. I nuovi abbonati sono aumentati di 7,66 milioni di unità, oltre le attese, per un totale di 230,75 milioni di abbonamenti.

L'amministratore delegato Greg Peters è stato promosso co-amministratore delegato insieme a Ted Sarandos, che era responsabile della programmazione durante il massiccio periodo di investimenti di Netflix e promosso nel 2020 a co-amministratore delegato insieme a Hastings. Le azioni di Netflix sono aumentate di quasi l'8% nel trading after-hour. Il cambiamento arriva quando Netflix ha perso più di un terzo del suo valore di mercato nell'ultimo anno, dopo aver rivelato che il suo scatto di crescita decennale era giunto al termine. Sarandos e Peters saranno incaricati di riprendere slancio e guidare Netflix attraverso un'era più austera per l'industria dell'intrattenimento. Hastings rimarrà presidente esecutivo, seguendo gli esempi di Jeff Bezos di Amazon e Bill Gates di Microsoft. Il fondatore del miliardario ha dichiarato di voler «dedicare più tempo alla filantropia ma di rimanere molto concentrato sul buon andamento delle azioni Netflix».

Netflix parla coreano: Il colosso dello streaming ha annunciato un grosso allargamento dei contenuti sud-coreani

Netflix spiega che i dati sul pubblico mostrano che "oltre il 60% di tutti gli abbonati" l’anno scorso ha guardato titoli coreani

Gli abbonati

Il cambiamento al vertice di Netflix è avvenuto quando la società ha riferito di aver aggiunto 7,7 milioni di abbonati nel quarto trimestre, ben al di sopra delle aspettative, grazie a programmi popolari come lo spin-off della famiglia Addams "Mercoledì" e la serie di documentari su Harry e Meghan. Netflix aveva previsto che avrebbe aggiunto 4,5 milioni di abbonati nel trimestre, mentre ad aprile aveva sbalordito gli investitori quando aveva rivelato di aver perso abbonati. Dopo la “Correzione Netflix”, Wall Street è diventata più scettica nei confronti del mercato dei video in streaming, puntando sempre più sulla redditività e costringendo i grandi gruppi di intrattenimento a essere più attenti ai costi. Netflix ha chiuso il 2022 con 231 milioni di abbonati a pagamento, aggiungendo solo 8 milioni all'anno, la peggiore crescita annuale in un decennio. In una lettera agli investitori, la società ha affermato che «il 2022 è stato un anno difficile, con un inizio irregolare ma un finale più brillante». I ricavi nel trimestre sono saliti a 7,9 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto a un anno fa.

Con il rallentamento della crescita degli abbonati, Netflix ha compiuto due passi significativi per sostenere la propria attività: introducendo una versione più economica del suo servizio di streaming con annunci pubblicitari e cercando di limitare la condivisione delle password, una pratica che aveva ampiamente ignorato quando la crescita era impetuosa.