Netflix, il nuovo film Fall è al cardiopalma. Gli utenti: «Chi soffre d'ansia non la guardi»

C'è un nuovo, terrificante, thriller su Netflix. È molto adrenalinico, molto forte, molto d'impatto. Al punto che c'è stato un picco di commenti su "attacchi di cuore" dei telespettatori mentre guardavano il film. Niente a che vedere con la suspence di Squid Game o con le suggestioni soprannaturali di Haunting of Hill House, Fall ha fatto sentire male chi lo guardava.

Fall, di cosa parla

La trama è incentrata sui migliori amici Becky e Hunter (interpretati rispettivamente da Grace Carolina Currey e Virginia Gardner), che salgono in cima a una torre radio per spargere le ceneri del marito di Becky, Dan.

Dan è morto in un incidente di arrampicata - il che fa sorgere la domanda: perché Becky e Hunter decidono di seguire le sue orme? Ma quando la scala che hanno usato per salire sull'enorme torre si rompe, le donne si ritrovano bloccate a 610 metri d'altezza senza poter scendere.

Le cose peggiorano ulteriormente quando la borsa con le provviste, tra cui cibo e acqua, cade fuori dalla loro portata, dando vita a una disperata lotta per recuperarla.

La scena ad alta tensione

C'è una scena particolarmente terrificante in cui una delle donne deve risalire gli ultimi metri della torre, in stile pompiere, che ha fatto sudare i telespettatori. Uno di loro ha scritto su Twitter per condividere i propri pensieri: «Non mi sono mai sentito così in ansia guardando un film come quando guardo Fall su Netflix. Avrò gli incubi».Un altro ha aggiunto: «Qualcun altro ha guardato Fall su Netflix? Due ragazze che scalano una torre radio fottutamente grande? Sono a 20 minuti e ho già avuto almeno 400 attacchi di cuore!!!». «Se soffrite di ansia, lasciate perdere», scrive un altro, ancora. «A quelli di voi che hanno suggerito o parlato di Fall on Netflix... sì, vi sto incolpando per la mia pressione alta», commenta un utente.

Anche l'account ufficiale di Netflix è stato costretto a lanciare un avvertimento sul film thriller, scrivendo: «Quasi ogni singola inquadratura di Fall (2022) - un film su due donne che rimangono bloccate dopo essersi arrampicate in cima a una torre radio di 2000 piedi - vi farà vacillare». Per non spaventarvi ancora di più, il film presenta anche un colpo di scena piuttosto terrificante.