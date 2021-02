Netflix, tutte le serie tv in uscita a marzo 2021

Nuovo mese, nuovi titoli Netflix in uscita. Nel mese di marzo ci sarà il titolo che sarà sulla bocca di tutti? Febbraio non ha portato serie tv di ampio respiro. I fasti di Bridgerton sono lontani e per La casa di carta 5 toccherà aspettare ancora un po'. Stesso discorso per Better Call Saul 6, quindi non ci resta che vedere quali sono i titoli seriali in uscita a marzo 2021 per capire quale sarà la serie tv più interessante.

Iniziamo dal 1° marzo, data di uscita di due prodotti navigati e non Made in Netflix, ma sbarcati sulla piattaforma in licenza. Parliamo di Modern Family giunto alla stagione numero 11 e Riverdale alla 4° stagione.

Biggie: I Got A Story To Tell

Un imperdibile documentario per gli appassionati di rap, visto che Biggie: I Got A Story To Tell, riesamina la storia di uno dei rapper più grandi e influenti di sempre Notorious B.I.G. attraverso gli occhi di chi lo ha conosciuto davvero. Realizzato in collaborazione con gli eredi di Biggie, il doc è il racconto personale di un uomo che è rimasto al centro della scena rap per oltre vent'anni, dalla rapida ascesa alla tragica morte, arricchito da filmati rari girati dal miglior amico, Damion D-Roc Butler, e interviste inedite con gli amici e i familiari più cari.

Il Leader (10 marzo)

Serie francese in dieci episodi, genere thriller, che racconta la storia di Franck, un regista di video musicali, che s'infiltra in un quartiere violento nel Sud della Francia per filmare Tony, il carismatico e imprevedibile leader di una gang coinvolta nel narcotraffico che vuole sfondare sulla scena rap. Utilizzando la sua telecamera per mostrare il vero volto dello spaccio di droga, Franck resterà coinvolto in una sanguinosa guerra tra bande.

Last Chance U: Basketball

Un documentario crudo sul mondo del basket universitario americano che ha ottenuto un Emmy. Otto episodi della serie televisiva seguono la squadra degli East Los Angeles College Huskies (ELAC) nel loro importante e insolito tentativo di vincere il campionato di basket dello stato della California. Sotto la guida del travolgente allenatore John Mosley, il team degli Elac include ex cestisti della Division 1 e altri formidabili atleti che danno il meglio di sé per realizzare un sogno e avere un'ultima chance di giocare a livello professionistico. La squadra è messa alla prova da avversità tra i giocatori, demoni interiori ed emozioni dentro e fuori dal campo.

La coppia quasi perfetta (12 marzo)

Tratta dal romanzo di John Marrs, questa serie tv Netflix sulle relazioni sentimentali parte da un'incredibile premessa: e se potessimo trovare il partner ideale con un test del DNA? La coppia quasi perfetta è ambientata cinque minuti nel futuro, in un mondo in cui un test del DNA è in grado di trovare il partner perfetto, l’unica persona di cui possiamo innamorarci perdutamente grazie a una predisposizione genetica. Anche se siamo felici in amore, chi tra noi può affermare con onestà di non aver mai pensato alla possibilità di trovare di meglio? E se bastasse un campione di capelli per farlo? L'idea è semplice, ma le implicazioni sono esplosive. Il modo in cui pensiamo all'amore e alle relazioni cambierà per sempre.

Waffles + Mochi (16 marzo)

L'ex-first lady Michelle Obama in una storia che racconta il cibo ai più piccoli, per far comprendere che il cibo non è solo quello congelato che si trova tra gli scaffali del supermercato. Nella Terra del cibo congelato, vivevano una volta due grandi amici di nome Waffles e Mochi, che condividevano un sogno: diventare chef. L'unico problema? Tutto quello che cucinavano era fatto di ghiaccio. Ma quando cominciano a lavorare in un bizzarro supermercato, ai due gustamici li aspetta l'avventura culinaria della loro vita. Con l'aiuto di nuovi simpatici personaggi come la signora Michelle Obama (la padrona del supermercato) e un magico carrello della spesa come guida, Waffles e Mochi partono alla ricerca di ingredienti internazionali nelle cucine, nei ristoranti, nelle fattorie e nelle case di tutto il mondo, preparando piatti con ingredienti comuni al fianco di chef famosi, cuochi amatoriali, bambini e celebrità.

Sky Rojo (19 marzo)

Dalla mente creativa di Alex Pina, l'autore de La casa di carta, arriva un nuovo titolo pieno di azione, umorismo nero e tanta adrenalina Sky Rojo. Tre antieroine protagoniste, Coral, Wendy e Gina scappano in cerca della libertà, inseguite da Moisés e Christian, che sono gli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose. Insieme queste donne si lanciano in una corsa frenetica durante la quale devono affrontare mille pericoli. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.

Country Comfort (19 marzo)

Quando la carriera e la vita privata di Bailey vanno a rotoli, la giovane aspirante cantante country (Katharine McPhee) accetta un posto da bambinaia per i cinque figli di un rude cowboy chiamato Beau (Eddie Cibrian). Piena di indomita energia e fascino tipico del sud statunitense, la nuova tata riesce a districarsi tra le dinamiche familiari e a diventare la figura materna che mancava. Con sua grande sorpresa, anche lei finisce per trovare in questa famiglia di musicisti quello che le mancava: una band che la aiuti a ritrovare la strada verso il successo.

Formula 1: Drive to Survive (19 marzo)

Nella stagione più drammatica di sempre, i fan della F1 tornano ancora una volta dietro le quinte per osservare da vicino i piloti e le scuderie che si contendono la vittoria in un'annata senza precedenti. I tifosi hanno accesso inedito alla stagione 2020, in cui la Formula 1 ha subito un'improvvisa battuta d'arresto in Australia a causa della pandemia di Covid-19 per poi riprendere le corse in maniera entusiasmante in Austria nella seconda metà dell'anno. Gare intense, competizione spietata, vittorie inaspettate e l'incredibile settimo titolo ottenuto da Lewis Hamilton portano la serie a livelli d'azione mai raggiunti prima.

Gli Irregolari di Baker Street (26 marzo)

Ambientata nella Londra vittoriana, la serie segue una banda di adolescenti problematici spinti a risolvere crimini dal sinistro dottor Watson e dal suo misterioso socio in affari, lo sfuggente Sherlock Holmes. Mentre i casi prendono una terribile piega soprannaturale ed emergono poteri oscuri, toccherà ai ragazzi di Baker Street darsi da fare per salvare la città e il mondo intero.

