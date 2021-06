Nicola, la gioia di Alberto Matano dopo il ritrovamento: «La telefonata che non dimenticherò mai»

Alberto Matano condivide con i followers la gioia provata dopo aver saputo del ritrovamento di Nicola Tanturli ad opera del giornalista inviato de La Vita in Diretta Giuseppe Di Tommaso. Il bambino, di meno di due anni, era scomparso da ieri mattina in un'area impervia ed isolata nel Comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze). Stando alle prime informazioni è stato ritrovato in buone condizioni e ha riabbracciato i genitori.

