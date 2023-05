Nicola Porro resta a Mediaset: «Piersilvio e il Cav mi hanno fatto sentire a casa»

Nicola Porro resta a Mediaset. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista su Twitter: «Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia. #quartarepubblica #mediaset #zuppadiporro». Il conduttore di Quarta Repubblica su Rete4 e vicedirettore del Giornale, sgombra così il campo dalle ipotesi di un suo possibile passaggio in Rai.

I nuovi programmi rai

Intanto si stringono i tempi per la preparazione dei palinsesti per il prossimo autunno-inverno che saranno presentati a Napoli il 7 luglio.

Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia. #quartarepubblica #mediaset #zuppadiporro — Nicola Porro (@NicolaPorro) May 31, 2023

Chi entra e chi esce

Tra le urgenze c'è da riempire il buco lasciato da Fabio Fazio, che ha annunciato il suo passaggio a Discovery, e da Lucia Annunziata, che si è dimessa in contrasto con le scelte del governo. L'ipotesi di un arrivo di Massimo Giletti, dopo l'addio a La7, non appare al momento concreta. Per la domenica sera di Rai3 resta in ballo lo spostamento di Report dal lunedì, con una durata superiore a quella attuale, così come uno spazio per Alessandro Cattelan, che non è certo nuovo in Rai. Monica Maggioni è una delle idee in campo per la domenica pomeriggio della terza rete, nella fascia finora occupata da Annunziata, ma la collocazione più naturale per un programma condotto dalla nuova direttrice dell'Offerta Informativa potrebbe essere la seconda serata del lunedì di Rai1.

Le ipotesi

Tra i possibili arrivi c'è quello di Myrta Merlino, che gode di stima sia nella maggioranza che nell'opposizione, e potrebbe condurre un talk sulla traccia de L'aria che tira. Da definire la situazione di Massimo Gramellini, che è in scadenza di contratto e la prossima settimana incontrerà i nuovi dirigenti per valutare le eventuali proposte. Il giornalista non è in fuga dalla tv pubblica, anche se si rincorrono le voci su un suo passaggio a La7. Un'ipotesi che potrebbe prendere piede qualora il rapporto con la Rai si dovesse interrompere. Pd e M5s hanno, intanto, chiesto in ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza di convocare in audizione il direttore di Rainews Paolo Petrecca, protestando per la scelta di mandare in onda in diretta venerdì scorso il comizio del centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania. La richiesta è stata accolta dalla presidente Barbara Floridia, all'interno di un ciclo di audizioni dei direttori di genere e testata della tv pubblica, partendo da quelli confermati. Petrecca sarà il primo ad essere ascoltato dopo l'8 giugno, quando è in programma l'audizione della presidente Rai Marinella Soldi e di Sergio.