Nicola Savino senza un dito, all'Isola dei Famosi l'opinionista mostra la mano. Ecco cosa è successo

Nicola Savino senza un dito, cosa è successo? Nel corso della penultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha scherzato con l'opinionista del reality honduregno. Quando era molto piccolo, Savino è stato infatti vittima della malasanità. L’opinionista dell’Isola è stato tirato in ballo da Ilary Blasi, che ha scherzato su questo suo difetto fisico. Ovviamente, la conduttrice si è permessa di fare ironia perchè lei e Nicola sono legati da un’amicizia profonda. Ma cosa è successo esattamente al dito del conduttore di Lucca? È stato lui stesso, qualche tempo fa, a raccontarlo.

Ospite di Verissimo, Nicola ha rivelato il motivo per cui ha un dito in meno: «Avevo sette mesi, ero ricoverato in ospedale per un calo di peso e un infermiera, per sbaglio, mi tagliò il dito. Lì mi nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito. Cercarono di riattaccarmi il dito ma non ci riuscirono. […] Per me è stato un complesso per i primi anni di tv. Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto».