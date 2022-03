Nicolas Vaporidis e la perdita dei capelli, che cos'ha? Il rasoio elettrico sull'Isola «per esigenze mediche»

Floriana Secondi accusa Nicolas Vaporidis di essere un privilegiato e la produzione dell'Isola dei Famosi è costretta a specificare che quel rasoio elettrico per i capelli che gli è stato concesso di portare come oggetto personale «è per esigenze mediche». Ma qual è la malattia di Vaporidis? Sicuramente la sua trasformazione dai tempi di Notte prima degli Esami è evidente a tutti. D'altronde Nicolas non ha mai nascosto che la perdita dei capelli è cominciata in un momento molto duro della sua vita, durante la separazione con la collega Giorgia Surina.

La perdita dei capelli

«È stato un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa - raccontò ai microfoni di Radio Club 91 - I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome. Li ho tagliati tutti e alé, la vita continua. E alla fine questo look piace e poi da ragazzino li portavo sempre così. E’ una decina d’anni più o meno che mi sono arreso, al massimo metto la protezione per il sole sulla testa quando c’è e mi ricordo”.

Nicolas però ammise che vedere i capelli che gli cadevano gli è pesato: «All’inizio rosichi un po’, poi ti arrendi e alla fine te ne sbatti e stai bene uguale. Non sei Sansone, non è nei capelli la tua forza».

In occasione delle riprese del video di presentazione registrato per il pubblico de L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis non ha fatto mistero degli effetti sortiti dal successo mediatico ottenuto negli anni, attraverso la sua carriera di personaggio popolare e attore stimato dalla critica. “Il successo l’ho vissuto come uno tsunami -rivela, quindi, il famoso nella clip che lo introduce come naufrago ufficializzato nel cast del reality honduregno-, invece di cavalcarlo mi ha travolto e basta”. “Oggi ho scoperto una leggerezza che prima non avevo”, prosegue, dichiarandosi in un certo senso ormai libero dal peso del “successo” ottenuto.

La Demofobia

Vaporidis soffre di demofobia: ha paura dei luoghi affollati. «Crescendo la nevrosi è peggiorata, non riesco proprio a stare alle feste o alle occasioni pericolose. La gente mi fa paura: soffro di demofobia. I miei amici sostengono che dovrei farmi curare…», ha raccontato ad Ok salute e benessere. Qualche anno fa ha parlato della perdita dei capelli come di un vero e proprio lutto che lo ha segnato gravemente.