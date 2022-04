Nicolas Vaporidis innamorato, la dichiarazione d'amore in diretta: «Con lei sono me stesso»

"Sono fidanzato, ci conosciamo da pochi mesi. Non l'ho detto perchè volevo proteggerla". La confessione di Nicolas Vaporidis arriva come un fulmine a ciel sereno nella diretta dell'Isola dei Famosi direttamente dalla spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras. E così si è scoperto che Vaporidis aveva mentito: mentre all'inizio del reality aveva detto di essere single, adesso invece si scopre che non era vero. Blasi glielo fa notare e lo costringe a confessare, anche se non il nome della ragazza, almeno i dettagli della love story.

Nicolas Vaporidis, la dichiarazione d'amore in diretta

Così uno dei naufraghi più riservati ha deciso di parlare a cuore aperto dei propri sentimenti con un discorso pieno di parole d'amore: "è il mio pensiero felice. Mi aggrappo a lei, e tutti i momenti mi viene automatico il pensiero di lei. Mi manca le basterebbe guardarla sua espressione nei miei occhi per capire cosa provo. Quello che direi sono cose che a voi non dico".

Nicolas dice di aver scelto di parlare per avere anche un canale di comunicazione con lei: "Posso sfruttare questi piccoli momenti per farle capire quello che già sa. questo tipo di sentimento non ero abituato a viverlo, quando ho conosciuto lei ho visto qualcosa che non avevo visto. L'ingelligenza è una delle cose più sexy"

Cosa ti piace di lei? ha chiesto Ilary. Mi fa sentire me stesso come mai prima. Parlo con lei come parlo con i miei migliori amici, con la mia famiglia e l'ho conosciuta nel momento più complicato e impegnativo della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso ed è una cosa che non sono abituato a viverla. sono sempre stato con persone complicate lei non lo è" ha concluso l'attore.