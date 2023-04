Nikita Pelizon contro Verissimo (che dice no agli ex del Gf Vip), lo sfogo social: «Si dovrebbe distinguere tra chi ha portato il trash e chi no»

Verissimo dice no agli ex del Gf Vip. E sulla questione interviene Nikita Pelizon la vincitrice del Grande Fratello Vip 7. Il reality condotto da Alfonso Signorini è finito una settimana fa, e fino allo scorso anno gli ex inquilini della casa più spiata d'Italia una volta usciti dal loft avevano (almeno) un'ospitata certa da Silvia Toffanin. Ma quest'anno (pare) non c'è spazio per nessun ex vippone nella trasmissione di Canale 5. Il motivo? Al Gf Vip di quest’anno, sono state fatte cose che hanno mandato su tutte le furie Pier Silvio Berlusconi e Verissimo segue la scia.

Nikita Pelizon contro Verissimo (che non ospita gli ex del Gf Vip)

Nikita Pelizon accende di nuovo le dinamiche su Instagram. Ha aperto un box domande e non ha risparmiato (quasi) nessuno. Secondo la modella triestina, la colpa dietro questo "diktat" sarebbe da attribuire agli altri concorrenti e non certo a lei. «Cosa pensi della non ospitata a Verissimo?», chiede un utente. La risposta è chiara: «Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no». Parole che sono state oggetto di molte critiche da parte degli utenti che ritengono tutto questo ipocrita visto che Nikita ha deciso di partecipare a un programma “trash”, quindi perché, dicono dal web, estromettersi da questa categoria e scaricare la responsabilità solamente sugli altri concorrenti?

La modella contro tutti

Ma le critiche di Nikita non sono finite qui. La vincitrice del Gf Vip 7 ha lanciato bordate forti anche ai suoi ex coinquilini. «Chi hai trovato più maleducata tra le OMG (la "triade" composta da Oriana, Micol e Giaele ndr.)»E la modella rispode: «Immagina». In effetti non c'è bisogno di fare nomi visti gli scontri che la stessa ha avuto sempre con la Marzoli nella casa. Poi la pelizon passa ad accusare gli altri "elementi negativi" del loft chiarendo che nessuno si è mai scusato con lei per come, dice, l'hanno trattata: «Era tutta una tecnica per abbattermi, non ci sono riusciti». Parole che arrivano come sentenze. Ma Nikita è felice perché, secondo lei, stavolta ha vinto l'educazione rispetto alla maleducazione. «Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre».

E su Luca Onestini

Nikita Pelizon ha dato la sua versione anche del rapporto che ha instaurato con Luca Onestini. Lei era attratta da lui, lui non ricambiava. «Breve, intenso, devastante, incomprensibile» ecco cosa pensa la modella della sua "amicizia" con l'ex di Uomini e Donne.