Nikita Pelizon, la mamma non ci sta dopo le accuse al Gf Vip e attacca la figlia sui social: «Pinocchio...»

Nikita Pelizon è stata la protagonista indiscussa della scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini e la modella hanno affrontato un argomento delicato: Nikita ha raccontato, infatti, la storia della sua famiglia, con i genitori testimoni di Geova, molto credenti, che non hanno accettato la sua voglia di libertà.

La gieffina ha aggiunto emozionata di essersi allontanata da casa appena raggiunta la maggiore età. La mamma di Nikita però non ci sta, e proprio in queste ore ha lanciato una lunga serie di frecciatine che sembrano indirizzate proprio alla concorrente.

Cosa ha detto

Nikita ha raccontato di aver mangiato per anni solamente tramezzini e wurstel crudi: «Mia mamma non amava cucinare. Cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. Quando lui non c’era lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. Oppure andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto e si mangiava quello».

Ascoltando lo sfogo, la mamma di Nikita è intervenuta su Facebook pubblicando diversi post, chiaramente legati alle confessioni fatte in puntata dalla figlia. Tra cui uno con scritto: «Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini!)». E poi ancora: «Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gente molto più bugiarda di te”. E infine: “Non ho parole e non ho nemmeno intenzione di trovarle».