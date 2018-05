Grande Fratello, Nina Moric: «Prima di accusare le persone sui social riflettete, siete voi marci dentro»

Striscia la Notizia, droga al Gf? L'audio choc di Patrizia a Danilo: «Mentre pippava...».​

Martedì 22 Maggio 2018, 22:10 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 22:16

Una splendida Nina Moric entra in studio durante la diretta del Grande Fratello dopo le polemiche della scorsa puntata.La modella croata ha un look più fresco, capelli schiariti e un mini abito colorato che esaltano la sua bellezza, seduta accanto a Barbara D'Urso vuole parlare degli attacchi subiti proprio a proposito del suo aspetto fisico."Provare così tanto odio verso una donna che non si trova in un periodo migliore della sua vita ... Sono allibita perché dentro alla casa del Grande Fratello ci sono stati atti di bullismo condannati e puniti. Come mai la televisione condanna questi atti e i social no?"."I Social sono libertà" commenta Barbara D'Urso, ma aggiunge anche: "poi c'è un'altra parte, fatta di cyberbullismo e quella va condannata, come ogni altra forma di bullismo". "Stiamo parlando delle stesse persone che hanno condannato i fatti successi dentro la Casa del Grande Fratello e poi? - prosegue Nina Moric - Forse sono anche madri che coccolano i propri figli e poi vomitano odio sui social? Le donne in particolare mi hanno colpita, hanno detto che sono ubriaca ma io non bevo, non mi sono mai drogata, non prendo psicofarmaci, sono sempre stata con i piedi per terra. Fatevi un esame di coscienza, un giorno i vostri figli potrebbero subire lo stesso trattamento. Prima di accusare, riflettete! Siete voi marci dentro, non noi! Io non vi condanno, non siete carnefici, siete deboli!".