Nino D'Angelo a Domenica In: «A Natale ho avuto il Covid e neanche uscivo di casa»

Nino D'Angelo a Domenica In, ospite di Mara Venier, rivela di essere stato colpito dal Covid a Natale, insieme a tutta la sua famiglia. «E pensare che per paura non uscivo di casa da tantissimo tempo, e se incontravo qualcuno mettevo sempre la mascherina», spiega il celebre cantautore napoletano.

«Probabilmente, ho fatto la terza dose da positivo anche se non avevo ancora fatto il tampone. Avevo il vaccino il pomeriggio e la mattina mi sentivo un po' strano, ma mia moglie ha spinto perché lo facessi», spiega Nino D'Angelo. Che viene poi rassicurato dal professor Francesco Le Foche: «Non succede niente, al massimo viene stimolato ulteriormente il sistema immunitario ma ad oggi non ci risultano controindicazioni».