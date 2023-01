Domenica In, Nino D'Angelo e l'amore per Annamaria: «Dopo 43 anni, innamorati come lo eravamo da giovani. Senza di lei non esisterei più»

Nino D'Angelo ospite a Domenica In ripercorre i momenti più belli della sua carriera. Dalle case popolari di Casoria fino al successo presso il grande pubblico, passando per l'amore per la moglie Annamaria. «Siamo così innamorati, dopo tutto questo tempo, come lo eravamo da giovani. E' meraviglioso», racconta.

Nino D'Angelo e la moglie Annamaria: «Vorrei morire prima di lei»

«Quando non stavo con lei mi mancava in ogni istante, e non c'erano i telefonini», afferma il cantante riguardando le foto del suo matrimonio. «Ma l'amore da adulti è più bello ancora. Oggi le chiedo più spesso 'come stai?'. Le dico che io devo morire prima di lei. Perché io senza di lei sono un uomo che non esiste più. Annamaria è la numero uno».

Foto: Barillari

Poi le lacrime dopo una clip che ripercorre la sua carriera, partendo dalle umili origini, fino al grande successo. E infine il compleanno, organizzato a Pozzuoli dalla stessa Mara Venier, in compagnia di Sofia Loren.

Nino D'Angelo e Sofia Loren

«L'umiltà di Sofia Loren è grande quanto la sua grandezza», afferma il cantante. «Più si è grandi e più si è umili. - aggiunge la Venier, che lancia una frecciatina non troppo velata ad alcuni colleghi- Non come le tante mezze calzette che incontro. E farei anche i nomi, come mi piacerebbe farli», aggiunge la conduttrice.

