Non è la D'Urso, arrivano Rocco Siffredi e la moglie. In studio Mariana Caniggia, Lele Mora e Francesca De Andrè

Sabato 28 Settembre 2019, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 21:35

Domenica sera su canaletorna con la terza puntata di "Live". Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti.Tantissimi gli ospiti previsti: per l'uno contro tutti c'è Rocco Siffredi con la moglie. Torna poi Mariana Caniggia, Lele Mora e Francesca De Andrè.Tanti ospiti ed interviste esclusive a personaggi del momento nella terza puntata di: Rocco Siffredi e la moglie Rosa sfideranno le 5 agguerritissime sfere.Torna in studioaccompagnata dal figlio Kevin Axel avuto da Claudio, l’ex campione della Roma. Dopo le ultime dichiarazioni che tanto clamore hanno suscitato in Argentina, ai microfoni di “LIVE” Mariana farà un nuovo appello: «Salvate mio marito dalla sua amante».Barbara d’Urso accoglierà poiche ha accusato la sorella Fabrizia e alcuni amici di aver organizzato il tradimento del fidanzato Giorgio durante il GF16. Francesca e Giorgio affronteranno i protagonisti del presunto complotto. Un documento audio esclusivo aiuterà a fare chiarezza.E ancora,accompagnato dalla figlia Diana, racconterà per la prima volta in tv la malattia contro cui sta combattendo: un tumore gravissimo. Inoltre torna. Il guru della dieta più contestata del momento, dopo le polemiche nate nella scorsa puntata, ha deciso di rispondere in maniera clamorosa alle critiche di alcuni opinionisti del programma.