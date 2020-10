Non è la D'Urso, Marco Carta non c'è. Barbara D'Urso: «E' tornato a casa, ha un po' di febbre». Il cantante doveva essere presente durante il talk serale di Barbara D'Urso, ma la sua poltrona è rimasta. La conduttrice svela il motivo di questa assenza che però ha messo in allarme i fan.

Marco Carta lascia una sedia vuota a Live Non è la d’Urso e la motivazione, svelata da Barbara D'Urso in diretta mette in allarme i fan.

Nel presentare gli ospiti di Live non è la D'Urso la conduttrice ha spiegato il motivo della sedia vuota in studio : «Marco è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test veloce. Aveva un pochino di febbre e quindi abbiamo evitato anche di fare il test. È tornato a casa e ci guarderà da casa. Speriamo, ma sicuramente lo sarà, che sia una piccola influenza o una cosa del genere».

Ovviamente il primo pensiero dei fan è che possa trattarsi di Covid, ma al momento non ci sono aggiornamenti e , come dice la D'Urso la speranza è che si tratti di un semplice malanno di stagione. Ma la domanda nasce spontanea: se Carta è arrivato in studio con la febbre ce l'aveva anche quando ha viaggiato?

Ultimo aggiornamento: 22:50

