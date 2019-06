Pamela Prati in studio dalla D'Urso, per Francesca De Andrè c'è il suo ex Giorgio

Mercoledì 12 Giugno 2019, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 16:50

Era stata avvistata negli studi Mediaset di Cologno Monzese e ora possiamo darvi la conferma ufficiale: Pamela Prati questa sera sarà ospite in studio di Live Non è La D'Urso. In studio, come vi abbiamo già anticipato anche Francesca De André e Gennaro Lillio, che affronteranno le 5 sfere: in una di queste ci sarà Giorgio Tambellini, l'ex fidanzato di Francesca.Dopo le confessioni delle sue ex agenti, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, questa sera in studio ospite della tredicesima puntata di Live non è la D'Urso Pamela Prati che racconterà la sua versione su Mark Caltagirone.Barbara d’Urso accoglierà, inoltre, la coppia più discussa di “Grande Fratello” Francesca De André e Gennaro Lillio, che affronteranno le cinque agguerritissime sfere: in una di queste ci sarà Giorgio Tambellini, l'ex fidanzato di Francesca.