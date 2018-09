Nord contro Sud, parodia Capitale nella nuova serie comedy «Romolo + Giuly»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Settembre 2018, 12:00

L'amore «impossibile» tra un ragazzo di Roma Sud, l'insicuro e coatto Romolo Montacchi (Alessandro D'Ambrosi) e una ragazza benestante di Roma Nord destinata ad un matrimonio di convenienza, la dolce e sensibile Giusy Copulati (Beatrice Arnera, 23 anni) si trasforma in una paradossale guerra civile che rischia di dividere il Belpaese. È quello che avviene nella nuova serie comedy «Romolo + Giuly. La guerra mondiale», parodia shakespariana prodotta da Wildside e ZerosixProductions in onda dal 17 settembre ogni lunedì alle 21,15 in 8 episodi da 30 minuti su Fox (Canale 112 di Sky) sulla scia del successo surreal/demenziale di «Boris».Diretta da Michele Bertini Malgarini, anche sceneggiatore con Giulio Carrieri e con il protagonista D'Ambrosi, la serie è nata sul web con milioni mezzo di visualizzazioni e premio nel 2016 al Roma WebFest, ironizzando sulle differenze ideologiche, sociali, linguistiche e antropologiche tra due zone della capitale agli antipodi. Una Roma Nord ricca, snob e ferocemente classista simboleggiata dai palazzinari Copulati e una Roma Sud, ignorante, cafona e chiassosa, in mano a papà «Arfio» Montacchi (Federico Pacifici) dedito al controllo del traffico di rifiuti, si fronteggiano senza esclusione di colpi, con le famiglie rivali dei due innamorati in lotta per la poltrona di sindaco. Ma l'epico e grottesco conflitto tra i quartieri si estenderà all'Italia intera quando Napoli e Milano guidate rispettivamente da un boss nostalgico innamorato dell'arte e della bellezza, don Alfonso (Fortunato Cerlino, il don Pietro Savastano di «Gomorra») e dal re delle televendite Giorgio Mastrota nei panni di un massone antimeridionale col suo vero nome si coalizzano per conquistare la capitale, dando vita ad un'alleanza imprevedibile. Lo scopo è quello di dividere poi l'Italia a metà: al Nord un'efficientissima S.p.A., gestita da un cda massonico milanese; al Sud una rinnovata monarchia di tipo borbonico.