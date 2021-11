Nunzia De Girolamo da Maisano: «Politica? Fatta fuori da 3 donne del partito»

Nunzia De Girolamo, ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, ha risposto alla domanda provocatoria - "domanda stronza", appunto - di Marco Maisano, durante la trasmissione "Permesso Maisano" su TV8, su chi l'avesse esclusa dalla politica: “Comincio dal perché. Perché credo di essere stata sempre scomoda, libera, e soprattutto dicevo tante verità a Silvio Berlusconi. E il fatto poi che io funzionassi in tv non era molto gradito alle donne. E quindi dalla politica mi hanno fatto fuori tre donne del partito. Al di là delle donne, c’è il grande tema: lui (Berlusconi) dov’era? E quindi il consiglio che darei alle mie colleghe oggi è: lui sicuramente ci vuole bene, ma mai quanto vuole bene a se stesso. Il pesce puzza sempre dalla testa. Detto ciò, vista la situazione attuale di quel partito, signore grazie (sorride)”.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo chiude col boom di ascolti IL CASO Nunzia De Girolamo, svaligiata villa Benevento: portati via soldi,... IL PROCESSO De Girolamo assolta, le motivazioni: «All'Asl prassi...