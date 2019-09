Nunzia De Girolamo attacca Pamela Prati: «Basta una fake news per andare in tv?»

Lunedì 23 Settembre 2019, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 11:53

Più che in un'arena, Pamela Prati - ospite tanto atteso ieri sera al programma di Massimo Giletti - si è ritrovata circondata da persone che credono alla sua versione dei fatti nell'affaire Mark Caltagirone. A interpretare il ruolo del "bastian contrario" ci ha pensato Nunzia De Girolamo. L'ex parlamentare si dice scettica e poco propensa a considerare la showgirl vittima degli avvenimenti.Mentre l'avvocato Lina Caputo e la psicologa Stefania Andreoli suffragavano il racconto di Pamela Prati, la De Girolamo ha più volte ha chiesto come fosse possibile credere a qualcuno che non si è mai visto o sentito al telefono fino al punto di volerlo sposare. «Se non fossi andata in televisione a parlare di questo matrimonio ci avrei creduto di più», ha dichiarato nello studio di “Non è l'Arena” su La 7.Poi ha rincarato la dose: «Io ho molti dubbi su questa vicenda, ma da donna mi chiedo soprattutto come sia possibile che una persona come lei, anche di spettacolo, si sia innamorata di un'idea. Si sia innamorata di un fantasma?... Che tu sia complice o sia vittima che messaggio diamo alle nuove generazioni che basta creare una fake news per andare in televisione?».«Io ho 40 anni di carriera e sono stata una cretina a non rendermi conto di quello che mi stava succedendo, ma non permetto che si metta in dubbio la mia buona fede... Nunzia ma se io avessi architettato tutto questo come posso mandare dei miei video nuda a qualcuno che non conosco?», la replica di Pamela Prati.