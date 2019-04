Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo guerriera: in pista dopo l'incidente. Ma la giuria non la premia

Sabato 27 Aprile 2019, 21:35 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 22:17

si è esibita a. Dopo l'incidente avuto in settimana che l'ha costretta a indossare un, alla fine l'ex ministro è riuscita a. Visibilmente provata durante il ballo ha comunque portato a termine lapur non ottenendo un punteggio alto dalla giuria.Lasi è fatta male durante le prove. A causa di un incidente a seguito del quale ha riportato diverse contusioni alle costole che in un post su Instagram aveva mostrato che l'avevano costretta ad indossare un bustino. Nunzia si è però impegnata moltissimo nelle prove e ha seguito diverse sedute di fisioterapia per rimettersi per la prima serata di Rai 1 ed è riuscita nell'intento.L'esibizione non è stata premiata però dai giudici, che hanno dato un voto basso, ma a quel punto è intervenuta Milly Carlucci che ha ricordato l'incidente avuto e ha specificato: «I movimenti sinuosi sicuramente in queste condizioni non sono facili».