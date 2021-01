Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti, il gioco sexy per 'Ciao Maschio': «Mio marito non è geloso, ha da fare»

Nunzia De Girolamo si prepara per una nuova avventura televisiva e flirta con Massimo Giletti nel servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi. In occasione del lancio della nuova trasmissione Ciao Maschio, su Rai Uno dal 13 febbraio, mette in atto un gioco sexy con quello che sarà molto probabilmente il primo ospite. Previsti anche il rapper Achille Lauro e un misterioso imprenditore. Nell'intervista doppia c'è anche lo spazio per una battuta sul marito, il ministro Boccia, alle prese con la crisi di governo: «Ha da fare».

APPROFONDIMENTI IL CASO Vesuvio «erutta Covid» a Non è l'Arena,... IL CASO Covid in Campania, il balletto sugli aiuti di Stato: 930 milioni di...

L'ex parlamentare ha voluto Giletti perché «è un esemplare di maschio complicato contemporaneo. Sono cresciuta in una famiglia di femmine sempre con tanti amici maschi e un padre femminista convinto che cucinava per noi e ci sosteneva nelle nostre aspirazioni. Ai maschi però ho sempre invidiato lo spogliaoio... Quel cazzeggio puro, infantile. Noi donne, tra di noi, parliamo solo e soltanto di figli, divaghiamo pochissimo».

Alla domanda sul possibile flirt dal gioco alla realtà risponde: «No perché siamo troppo amici, e poi lo insulto spesso». Le fa eco Giletti: «Ci si stupisce della complicità tra un uomo e una donna che scherzano e si divertono. Ma esiste». E poi De Girolamo precisa: «Mio marito non è mai geloso. Di nessuno però. Francesco è distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose». Giletti, invece, confessa di essere stato geloso di Raimondo Todaro, partner dell'amica a Ballando con le Stelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA