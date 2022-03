Nunzia De Girolamo: «Amo la politica, ma ora ho l'amante: la televisione. Nozze di Berlusconi? No comment»

Il primo amore non si scorda mai, ma oggi alla politica Nunzia De Girolamo continua a preferire la televisione, dove conduce la seconda edizione del programma 'Ciao Maschio'.

Come confidato nel corso di 'Trends&Celebrities' su Rtl 102.5, Nunzia De Girolamo ama porsi sempre nuove sfide: «Voglio stupirmi ancora di me stessa e avere ancora una vita diversa. Non credo di dovermi porre un’asticella bassa, ma sempre altissima. Per ora sono molto soddisfatta di 'Ciao Maschio' e del rapporto umano che si crea con gli uomini dopo la trasmissione televisiva. In quel salotto si entra in empatia e si origina un’amicizia che riesco a preservare anche a microfoni spenti».

L'ex ministra ha avuto molti ospiti celebri al suo programma su Rai Uno, ma il rimpianto per non essere riuscita a intervistare Diego Armando Maradona, scomparso nel novembre 2020, resta. «Sarebbe stato un sogno. Io sono una campana non appassionata di calcio: tifo per la squadra della mia città, il Benevento, ma perché amo le favole di provincia. Certo, avere un grande campione come Diego Armando, maschio per eccellenza, avrebbe consentito di toccare molti argomenti».

Tornando a parlare di politica, la De Girolamo ha ammesso di seguirla ancora con passione: «Leggo tanto tutti i giorni. Ho anche una collaborazione con Corrado Formigli a ‘Piazzapulita’, quindi diciamo che mi piacciono le sfide. La politica è stata il mio primo amore, ma ora sto con l’amante..., che è la televisione, e voglio portare avanti questa relazione fino in fondo».

Che cosa ne penserà il marito Francesco Boccia? Sarà forse geloso di quest'"amante"? Come ammette la stessa ex deputata di Forza Italia il tempo per loro non sembra mai abbastanza e la stessa coppia trascorre pochissimo tempo insieme. «Ormai sono chiusa nella redazione di ‘Ciao Maschio’ e mio marito è chiuso in Parlamento, Per lui, poi, oggi è una giornata importantissima anche a livello storico, visto il discorso all’Italia del presidente Volodymyr Zelensky». A proposito di leader politici, la domanda su Silvio Berlusconi è stata quasi inevitabile per la De Girolamo che ha ammesso: «Non lo sento da qualche mese, forse ci siamo sentiti a Natale o Capodanno per gli auguri. Ho guardato il suo "matrimonio" con Marta Fascina da lontano e… no comment, per favore». Nient'altro da aggiungere.