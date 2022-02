Nunzia De Girolamo a “Oggi è un altro giorno”: «Grazie alla mia trasmissione ho imparato i segreti degli uomini»

Nunzia De Girolamo ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Nunzia De Girolamo dalla politica è passata al mondo dello spettacolo e sarà di nuovo sugli schermi Rai con la trasmissione con “Ciao Maschio”.

Nunzia De Girolamo ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno

Nunzia De Girolamo a “Oggi è un altro giorno”

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Enrico Melozzi, il direttore d'orchestra a Oggi è un altro... RAI UNO Michele Bravi, le scuse di Serena Bortone per la domanda...

Nunzia De Girolamo ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Nunzia De Girolamo dalla politica è passata al mondo dello spettacolo e sarà di nuovo in tv con la trasmissione con “Ciao Maschio”: «Sono cambiata mille volte nella mia vita - ha spiegato - Infatti io sono come peggio di un gatto.. Faccio le fusa e graffio, e entrambe le cose, è un avviso agli uomini….”.

Un commento anche a Sanremo 2020 e alle critiche per il look dei vincitori: «Sono assolutamente due maschi, ho adorato la trasparenza di Blanco. Anche Mahmood domenica da Mara Venier l’ho un po’ “spupazzato”, l’ho baciato e abbracciato. Sono due maschi di questo tempo, e loto con look e provocazioni hanno fatto un grande Sanremo. Ne parlavamo anche in casa, una grande squadra che ha messo su il Festival delle famiglie e degli amici».

Dal suo programma “Ciao maschio” ha imparato alcune cose sugli uomini: «Ho avuto delle conferme. Mio marito mi ha detto che gli uomini sono lineari ed è vero, siamo noi quelle contorte. La cosa positiva è che sono capaci di fare squadra, anche se magari non si sono mai visti in vita loro. Per noi è differente, è il nostro difetto. Nelle mie interviste mi hanno sorpreso in tanti, la grande eleganza di Leo Gullottta, la follia di Clementino, che è ingestibile, poi Salemme, Gigi D’Alessio, sono amici che già conoscevo…».