Victoria Cabello, in arrivo un progetto top secret: il video con Sala, Myss Keta e Pupo è già un cult

Giovedì 11 Aprile 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 18:59

Nuova avventura in arrivo per Victoria Cabello. In arrivo per la presentatrice un porogetto per ora top secret che potrebbe interessare la tv, il web o i social. In attesa di scoprore di cosa si tratta la Cabello ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che si chiude con il cartello «VBF coming soon» che ha come protagonisti il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, Myss Keta e Pupo che è già un cult.Un'ora fa sul profilo Instagram di Victoria Cabello è apparso un video molto divertente che annuncia l'arrivo di un nuovo progetto per Vittoria Cabello. Non si sa cosa sia VBF, quello è certo è che gli ingredienti sono davvero ironici, eccentrici e stravaganti e anche i personaggi coinvolti appartengono a mondi decisamente molto lontani: si va daMyss Keta, che indica il Sindaco di Milano Giuseppe Sala come il mago della rima, al sindaco stesso, che accanto ad una perplessa Cabello con una grafica da mago televisivo trova le rime giuste poi rappate dalla stessa Cabello, fino a Pupo che gli tiene la mano cantando "Su di noi" sulla sedia del dentista.Insomma l'originalità non manca per un ritorno della Cabello che dopo l'edizione di XFactor del 2014 fu costretta da una malattia ad assentarsi dalla scena televisiva.