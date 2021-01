Il cantante mascherato, malore in diretta. Baby Alieno si sente male, interviene Milly Carlucci: «Non respirano, sono i Ricchi e Poveri». Ieri sera, nel corso della prima puntata del programma canoro condotto da Milly Carlucci, è avvenuto un fatto inaspettato.

Durante lo spareggio finale, la maschera si decompone e Milly Carlucci interviene in diretta. «Mi dicono che stavano tentando di respirare, mandiamo la pubblicità». Ma al ritorno in studio, la conduttrice annuncia: «Baby Alieno ha deciso di ritirarsi, non ce la fa a continuare la gara. Annulliamo lo spareggio e il voto social». I giudici (Caterina Balivo, Costantino della Gherardesca, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna) incoraggiano la maschera a non demordere, ma la decisione ormai è presa.

APPROFONDIMENTI INIZIO IN SALITA Il Cantante Mascherato, ballerino positivo al Covid, Milly Carlucci... DA VENERDI' Il Cantante mascherato, tutte le novità dello show di Rai1 con... SPETTACOLI Sanremo 2021, il direttore Coletta sul Festival: «Un programma...

Enorme la sorpresa a casa e in studio quando da Baby Alieno escono tutti e quattro i Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati e Marina Occhiena. «Non si respirava lì dentro - spiegano - faceva troppo caldo». Ma in studio è tripudio per la storica band.

© RIPRODUZIONE RISERVATA