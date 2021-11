Gf Vip, Soleil e Miriana litigano per un arricciacapelli: «Capisco la menopausa...»

Scintille nella casa del Grande Fratello Vip tra Soleil e Miriana Trevisan. E tutto per un banale arricciacapelli. La showgirl si trovava in stanza a riposare e improvvisamente è stata svegliata dalla voce dell’influencer italo-americana infuriata perché l’arricciacapelli era sporco.

GFVip, lite tra Soleil e Miriana

«Tieni, per favore. Togli via la cheratina dal ferro. Come non l’hai usato tu? O tu o Clarissa oppure Jessica, che hanno detto. Tu quello lì grande non l’hai mai usato?», ha inveito Soleil. La Trevisan ha negato e ha disapprovato l'atteggiamento della coinquilina parlando con le altre: «Stavo dormendo, mi sono pure spaventata... Ma ti rendi conto? Che stiamo diventando, la mafia? Mi dispiace non c'entra nulla il fatto che ci mezzo ci sia Soleil, ma trovo di una gravità allucinante mettere in mezzo un tema così per cosa poi?»

«Sono andata da ogni singola persona della Casa per chiedere. Siete le uniche con le extension scure, però nessuno che ha usato questo ferro. Se una ha usato questo ferro se lo ricorderà. Veramente è una roba allucinante», ha aggiunto Soleil. Il faccia a faccia è poi sfociato in una lite furibonda. «Sole, ti posso chiedere una cosa? Non mi urlare più in quel modo. È chiaro? Perché mi sono spaventata, stavo dormendo», ha detto Miriana sollecitando una risposta piccata. «Pensavo fossi qui, invece stavi di là, ma datti una calmata, altrimenti veramente inizio a urlare. Non è giornata. Ti ho chiamata come qui dentro si urla. Adesso ti ho spaventata e ti ho svegliata io. ‘A falsa! Veramente non ne posso più». «La falsa sei tu e sei anche prepotente e cattiva. Sei proprio cattiva con le persone. Non mi parlare stupida», la replica. Così Soleil Sorge l’ha invitata a ritornare a dormire: «Si sveglia nervosa e sclera. Capisco la menopausa, ma datti una calmata zia».