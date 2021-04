Beauty Bus, arriva su Real Time il nuovo programma di Federico Fashion Style

Real Time si prepara ad accogliere Beauty Bus, il nuovo programma a firma di Federico Fashion Style, in onda sul canale 31 della televisione. Dopo ben quattro stagioni del factual 'Il Salone delle Meraviglie',ora in attesa della quinta, la bellezza si sposta sulle quattro ruote pronta a girare tutta l'Italia e i suoi borghi.

APPROFONDIMENTI ROMA Tanti nuovi ospiti per Federico Fashion Style: torna il Salone delle... SOCIAL Anche Federico Fashion Style ha il Covid: «Ho febbre e sintomi... SOCIAL Federico Fashion style, il suo futuro dopo il successo in tv: e ora?

Il Salone delle Meraviglie, il finale di stagione: Gessica Notaro tra gli ospiti della puntata



Il concept del programma è semplice: in ogni puntata Federico arriverà nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo bus e tra le tante candidate che accorreranno a chiedere un nuovo look, comprensivo di trucco e outfit, lui ne sceglierà alcune con l’aiuto di un’assistente sempre selezionata in loco. Le scelte di Federico saranno condizionate sì dalla simpatia e dalla grinta delle donne interessate ad affrontare un total makeover ma soprattutto dalla motivazione dietro le richieste. Le fortunate che saliranno a bordo del Beauty Bus avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute: lavoro, impegni familiari, dispiaceri, delusioni d’amore, sono, infatti, tante le ragioni per cui una donna inizia a trascurarsi, ma si è sempre in tempo per un riscatto. E per tutte, la trasformazione di Federico segnerà l’inizio di una nuova vita. Tra un taglio di capelli, un abito nuovo e un make-up, ma soprattutto attraverso una vera e propria confessione dei propri desideri a Federico, queste donne scenderanno dal Bus completamente trasformate, fuori e dentro.

La regia del programma è a cura di Tiziano Bernardini. Il Produttore Esecutivo Discovery è Silvia Viganò mentre il Produttore Esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli.