Oggi è un altro Giorno, Matteo Bassetti a Serena Bortone: «Ecco perché non dovrebbe portare la mascherina»

A Oggi è un altro Giorno, nello spazio riservato al Covid, interviene Matteo Bassetti che si rivolge direttamente a Serena Bortone sostenendo che non dovrebbe condurre con la mascherina Ffp2. La conduttrice da giorni appare in tv con il dispositivo di sicurezza sul volto perché, come spiegato da lei stessa, è entrata in contatto con una persona che si è rivelata positiva.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Mascherine Ffp2, dove è obbligatorio usarle dai bus agli stadi... LA PRECAUZIONE Serena Bortone conduce Oggi è un altro Giorno con la...

Stessa spiegazione che fornisce a Bassetti alla domanda sul perché indossa la mascherina. «Lei non ha avuto un contatto diretto. Questa persona aveva la mascherina e addirittura la visiera. Allora io dovrei vivere con la mascherina perché tutti i giorni incontro un positivo. La gente non ne può più di queste regole, non le comprende. Cerchiamo di uscire dalla burocratizzazione del Covid. Misure che oggi sono anacronistiche», le parole dell'infettivologo.

«Io sono un soldato dell'azienda, mi dicono che la definizione di "contatto stretto" non è chiara», la precisazione di Serena Bortone. «Con la mascherina viene meno la definizione di contatto. Io non l'ho mai interpretata in questo modo», conclude Bassetti.