Oggi è un altro giorno, Serena Bortone crolla in diretta: «Sono devastata»

Serena Bortone ha cominciato la diretta di Oggi è un altro giorno in lacrime. La conduttrice ha parlato con la voce rotta dall'emozione e non è riuscita a trattenere la commozione parlando della morte di Franco Battiato. «Sono devastata», ha confessato la conduttrice. La prima parte della trasmissione è stata dedicata all'artista scomparso poche ore fa. In molti sono intervenuti per rendergli omaggio.

APPROFONDIMENTI Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati © RIPRODUZIONE RISERVATA