Omaggio in tv a Tommaso Bianco per i suoi 75 anni

Omaggio a Tommaso Bianco per i suoi 75 anni, compiuti il 22 settembre scorso. Al bravo attore è dedicata la puntata del format televisivo “Un caffé da...”, ideato e condotto su Tele A da Ugo Gatto, che andrà in onda domani sera, sabato 6, alle 19,20 su Tele A (can.18) e sarà replicata dopodomani, domenica 7, alle 9,45 su Tele A, e alle 21 su Tele A+ (can.79). Attore poliedrico di teatro, cinema e tv, Tommaso Bianco ha raccontato episodi e incontri con attori e registi nel corso della sua lunga carriera. Formatosi alla scuola del teatro di Eduardo, Bianco ha lavorato nelle compagnie teatrali di Luigi De Filippo, Dario Fo, Franco Zeffirelli, Roberto De Simone, Maurizio Scaparro, Ugo Gregoretti, ed altri, mentre al cinema è stato diretto da registi quali Mario Monicelli, Roberto Benigni, Nanny Loy, Pasquale Squitieri, Pasquale Festa Campanile ed Ettore Scola; indimenticabili, poi, restano le caratterizzazioni interpretate nei films di Luciano De Crescenzo, tra cui quelle del ruolo del tassista in “Così parlò Bellavista”, e del fratello ricco di Enzo Cannavale in “32 dicembre”. Scheda tecnica del giornalista Pasquale Esposito, finalino caffè (di cui al titolo del format) interpretato dall’attore Sergio Spena.

Venerdì 5 Ottobre 2018, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA