Online la prima puntata di Traiettorie napoletane: viaggio creativo tra calcio e arte

È online la prima puntata di “Traiettorie Napoletane – un viaggio creativo tra calcio e arte”, un format che si nutre del Napoli, di Napoli e della napoletanità, in un incontro appassionato di menti e di “amanti” della città e delle sue infinite sfumature cromatiche. Un avvolgente tourbillon di sport e cultura, architettura e storia, tradizioni nascoste e racconti desueti che hanno fatto la storia del popolo napoletano in una liaison tra menti che si spogliano dall’ordinario e dall’enumerabile, ricercando il raro, l’ignoto, e l’erotismo emozionale di una connessione tra mondi apparentemente lontani ma trasversalmente connessi. Un intenso legame sensoriale ed empatico con la città, per la città e della città, sullo sfondo di una “melodia napoletana” chiara e riconoscibile, che diventa coinvolgente per lo stile e il carattere innovativo, evidenziati da un incontro insolito: quel sodalizio tra calcio, architettura, arte e napoletanità. L’apparente semplicità di un gesto tecnico, la magia impressa di un attimo, materia “comune” che diventa unicità senza tempo.

Una “serie moderna” a cadenza settimanale ideata, scritta e diretta da Giorgio Bruno (nella foto), prodotta da Vegas comunicazione.