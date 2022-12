Onlyfans, Giletti sbotta con una coppia di creator hard: «Collaborazione? È una sc***ata...»

Il tema Onlyfans torna protagonista a Non è l'Arena, programma di attualità politica e sociale in onda su La7 condotto da Massimo Giletti. Durante la scorsa puntata, andata in onda l'11 dicembre, si è creato un dibattito su come funziona la piattaforma che offre diversi contenuti erotici disponibili sottoscrivendo un abbonamento.

Il conduttore dopo aver ascoltato la testimonianza di una coppia di giovani, diventati ricchi grazie a delle collaborazioni, non si è trattenuto e ha alzato i toni: «È una sco***a generale. Usate i termini giusti».

In collegamento ci sono Matteo e Vittoria, che hanno dichiarato di guadagnare fino a 50.000 dollari al mese su OnlyFans: «Tutto è nato durante la pandemia, eravamo a casa, abbiamo iniziato con dei video molto molto amatoriali», ha raccontanto lei.

Poi ha aggiunto: «Ci troviamo anche con persone al di fuori della coppia, per fare una collaborazione». A quel punto Giletti non ha resistito e ha tuonato: «Collaborazione? Un concetto un po’ strano. È una sco**ta generale, usate i termini giusti», ha tuonato il conduttore, sottolineando che il termine collaborazione non è adeguato al concetto.

In studio anche la star italiana di Onlyfans Eva Menta, alla quale il conduttore ha chiesto quanto potrebbe guadagnare pubblicando una semplice foto del piede: «Circa 200 euro», ha risposto titubante la Menta.

Giletti sconvolto replica: «Duecento euro per un piede?». Poi, scherzando, si rivolge direttamente alla regia di La7 per cambiare inquadratura: «Giovanni, dammi un po' il piede. Abbassa sto piede!»