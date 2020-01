Oprah Winfrey: «Perché non ho sposato il mio compagno Stedman Graham»

Oprah Winfrey ha rivelato perché non ha mai sposato il suo partner Stedman Graham nonostante stiano insieme per più di trent'anni. In un saggio pubblicato su O Magazine, la regina della tv americana si è aperta ai suoi fan parlando della sua lunga relazione. Seconda la presentatrice, 65 anni, c'è una buona ragione, e sia lei che Graham credono che se si fossero sposati non sarebbero ancora stati insieme.

«Mi sono resa conto che in realtà non volevo un matrimonio», ha scritto Oprah Winfrey. «Volevo sapere che di sentirmi degna di essere la sua signora, ma non volevo i sacrifici, i compromessi, l'impegno quotidiano necessario per far funzionare un matrimonio. La mia vita con lo spettacolo era la mia priorità, e lo sapevamo entrambi». Secondo la Winfrey la longevità della loro relazione con Graham nasce proprio da questo. Lui ha un'identità sua oltre a essere «l'uomo di Oprah e siamo felici vedendo l'altro compiere e manifestare il proprio destino».

«Chiunque l'abbia mai incontrato è rimasto stupito da che vero gentiluomo sia», ha scritto ancora. «Vuole il meglio per me e per tutti quelli che conosce. Ha un nome appropriato perché è stabile come una montagna. Paziente, moderato, affidabile, paziente». L'autrice ha continuato a rivelare che definisce il suo rapporto con Stedman come un «partenariato spirituale».

