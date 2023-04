Oriana Marzoli chiama Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà dopo il GfVip ma non rispondono

Una volta usciti dal Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno dato il via ad una storia che sembrerebbe diventare sempre più solida. Tant'è che i due ex concorrenti del Gf Vip fanno fatica a stare distanti. Infatti, proprio nelle ultime ore, Dal Moro ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video di Oriana in cui si mostra "dispiaciuta" perché non ha ricevuto risposta alle chiamate fatte ai suoi amici: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Finito il Gf Vip, Oriana Marzoli ha deciso di non allontanare le persone con le quali ha costruito un bel legame all'interno della Casa, mostrando anche ai suoi fan la sua vita e tutti gli aggiornamenti relativi ai suoi affetti.

Nelle ultime ore infatti, ha condiviso nelle sue Instagram stories un video pubblicato dal suo fidanzato Daniele Dal Moro. «Ho chiamato a tutti e tre e nessuno mi ha risposto alla videochiamata», ha scritto Oriana.

L'ex concorrente del Gf Vip ha così ripreso su Instagram i suoi amici Edoardo, Micol e Giaele.

Cosa sarà successo? Perché l'ex concorrente non ha ricevuto alcuna risposta? Si sentirà esclusa? Tutte supposizioni lecite ma... non ci resta che aspettare qualche altra reunion che possa rispondere a questi dubbi.