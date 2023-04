Oriana Marzoli scoppia in lacrime e crolla al Gf Vip: «Ho bisogno di un abbraccio»

A pochi giorni dalla finale del Gf Vip, Oriana Marzoli ha avuto un crollo emotivo tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. La vippona piangendo ha detto: «Ho proprio bisogno di un abbraccio». Così gli altri concorrenti della casa hanno provveduto prontamente ad abbracciarla. Poi, per confortarla hanno iniziato a stilare un elenco dei cartoni animati più belli, ma... lei ha continuato a piangere. Purtroppo, il racconto dei cartoni animati non ha funzionato.

La finale si avvicina e i vipponi conservano nei loro cuori sogni e speranze. E poi, non mancano le sorprese al Grande Fratello Vip, soprattutto con la gieffina venezueliana. Ormai lo sappiamo, Oriana Marzoli è un perfetto personaggio da reality, soprattutto grazie alla sua leggerezza. E più di ogni altro concorrente, la vippona desidera spegnere le luci del loft di Cinecittà, portandosi a casa la vittoria. Ne ha parlato molte volte con i suoi compagni di viaggio e tra ipotesi, sogni e speranze, la domanda sorge spontanea: chi saranno i vip che abbasseranno l'interruttore? Non ci resta che aspettare..