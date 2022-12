Oriana Marzoli picchia Antonino Spinalbese al Gf Vip e il web denuncia l'aggressione fisica: «Inaccettabile»

Oriana Marzoli è stata definita «aggressiva» dai telespettatori del Grande Fratello Vip. Durante la notte tra la showgirl venezuelana e Antonino Spinalbese è nata una discussione finita in un litigio: dai filmati, diventati virali, si vede Oriana che prima spinge l’hair stylist con aggressività e poi inizia tirare pugni in giro per la casa.

È accaduto tutto prima di andare a dormire, i due si sono confrontati su alcuni problemi rimasti irrisolti e sul loro flirt finito male. Oriana, a giudicare dagli utenti sui social, ci è andata giù pesante affrontando l'hair stylist con fare piuttosto bellico.

La violenza non è andata giù ai telespettatori che hanno denunciato il fatto sui social: «Questa scena è vergognosa, dovrebbero prendere dei seri provvedimenti».

Oriana prima del confronto con Antonino Spinalbese ha ammesso di essersi pentita del flirt con l'ex di Belen Rodriguez: «Non avrei dovuto lasciarmi andare, me ne sono pentita», ha riferito la shwgirl al gieffino e confidente Luciano Punzo.