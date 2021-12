Ornella Vanoni, caduta choc e racconto a Domenica In: «È successo in bagno»

Assenza importante a Domenica In. Ornella Vanoni in collegamento con Mara Venier racconta la caduta in treno che l'ha costretta a non presentarsi in studio oggi. Al telefono, la Vanoni racconta com'è caduta: «Stavo andando in bagno, quando il treno ha fatto una brusca frenata». La interrompe Venier incredula: «Ma come in bagno? non eri in viaggio?» e la cantante risponde con un secco: «In treno c'è il bagno non lo sai? Tu sei troppo ricca per prendere il treno», generando una risata collettiva.

«Oggi che c'era la festa, io sono caduta» dice ironicamente la Vanoni. «Non guardo la puntata oggi perchè mi sento triste altrimenti. La vedrò domani su Rai play» conclude tra le risate di Mara e della band.

La cantante è stata invitata dalla Venier per presentare il film in uscita il 25 dicembre di cui è una delle protagoniste: 7 donne e un mistero, regia di Alessandro Genovesi. In studio anche Margherita Buy e Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri per parlare della pellicola.