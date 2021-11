Ornella Vanoni, choc a Che Tempo che Fa: «Non so se arrivo a Natale...»

«Non so se arrivo a Natale». Ornella Vanoni choc in tv, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai tre nella puntata di oggi domenica 28 novembre. La cantante appena arrivata in studio ha lasciato, tra il serio e l'ironico, tutti senza parole.

A quel punto Fabio Fazio commenta decisamente imbarazzato: "Cominciamo bene...". Ornella Vanoni, una abituata all'ironia, ha poi spiegato: "Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile".