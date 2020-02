Pago e Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip 2020, eccoli con la famiglia allargata: «Noi»

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 2020, una cena in famiglia. Pago e Serena Enardu sono tornati insieme dopo che lei l’aveva lasciato a Temptation Island vip per poi riconquistarlo col suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini.

È stata Serena a condividere dal suo account Instagram uno scatto che lo vede appunto insieme a Serena e alla sua famiglia allargata, composta da Tommaso, figlio si Serena e Nicola, nato dalla passata relazione fra il cantante e l’ex stellina di “Non è la Rai” Miriana Trevisan. La foto, che ha guadagnato una valanga like e commenti entusiastici sull’amore ritrovato, è corredato dalla didascalia “Noi”.

Serena, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato del motivo alla base del suo ingresso al GF - «Io stavo soffrendo per lui, poi ho visto delle donne che si avvicinavano e mi sono ingelosita, questo mi ha dato la spinta ad entrare» - e ha ammesso che sposerebbe il ritrovato riconquistato: «Ora è diverso, io oggi Pago lo sposerei subito per avere la certezza che è mio. Ho paura che Pago possa maturare decisioni che lo portino via da me».

Ultimo aggiornamento: 17:12

