Mediaset: Amici 21 resta la domenica, Anna Tatangelo si sposta al sabato

Palinsesti Mediaset: Amici21 resta confermato la domenica, Anna Tatangelo si sposta al sabato. Cambio programmazione in casa del biscione, dopo il boom di ascolti delle scorse domeniche ( 2,8 milioni di individui e una share del 20%), la scuola di Maria De Filippi sarà la rivale ufficiale di Domenica IN.

Il nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5, fa il pieno di ascolti e da Mediaset arriva la comunicazione ufficiale: “Amici” e “Verissimo” continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo.

«Mediaset - si legge in una nota - è molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di “Scherzi a parte”».

Quanto a “Scene da un matrimonio”, l’altro nuovo programma pomeridiano del weekend condotto da Anna Tantangelo, cambia collocazione e passa dalla domenica al sabato. Il debutto è previsto per il prossimo 2 ottobre.